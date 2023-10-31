رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توحيد الخطاب السياسي العراقي

2023-10-31 16:20:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية توحيد الخطاب السياسي العراقي.وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية استقبل في قصر بغداد، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية النيابية ديلان غفور صالح، ونائب رئيس اللجنة جبار الكناني".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع على الصعيدين الدولي والإقليمي، والتأكيد على وجوب توحيد الخطاب السياسي العراقي الخارجي إزاء الملفات والقضايا المهمة".كما تم التأكيد، بحسب البيان، على أهمية بناء علاقات متوازنة مع دول العالم والجوار تحقق المصالح المشتركة وتستند إلى احترام سيادة العراق والقرار العراقي المستقل، وجرت الإشارة إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لتعزيز الجوانب التشريعية والإسراع في إقرار مشاريع القوانين.