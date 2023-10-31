أسعار الدولار ترتفع في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

2023-10-31 16:25:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي في أسواق العاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع الإغلاق البورصات أبوابها مساء اليوم الثلاثاء .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 162000 دينار، حيث كانت الأسعار صباح هذا اليوم 161800 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 163000 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 161000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 162000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 161900 دينار مقابل 100 دولار.