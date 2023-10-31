الحكومة تغلق ملف تعويضات نينوى قبل انتهائه.. المبالغ المخصصة تسد 4% من الكلفة الحقيقية

2023-10-31 16:25:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر عضو مجلس محافظة نينوى السابق أضحوي الصعيب، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)، ان هناك تعمداً في تأخير إنجاز معاملات المواطنين التعويضية لمحافظة نينوى، معتبرا ان ثلاثة أرباع المواطنين لم يستلموا مبالغ التعويض بعد.

وقال الصعيب في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "على الرغم من الدمار الكبير الذي طال محافظة نينوى إبان سيطرة داعش، ولكن ما تزال المعاملات المنجزة وحتى الأشخاص الذين استلموا مبالغ التعويض قليلة جدا".

وأضاف أن "هناك تقصيراً واضحاً ومتعمداً من قبل الحكومة الاتحادية بقضية مخصصات التعويضات، ومن غير المعقول فقد مضى 6 سنوات على تحرير الموصل من سيطرة داعش، ومايزال أكثر من ثلاثة أرباع المواطنين لم يستلموا مبالغ التعويض".

وأشار إلى أن "على الحكومة الاتحادية إنهاء هذا الموضوع وزيادة المبالغ المرصودة وحسمه سريعا، كي يساهم بعملية استقرار المدينة، وعودة جميع النازحين لمناطقهم".

وكان اخر رقم معلن في اواخر العام 2022، هو ان عدد معاملات التعويض المطلوبة بلغت اكثر من 76 الف معاملة، والمصادق عليها 45 الف معاملة فقط.

وبلغ المبلغ الكلي المنفق للتعويضات حتى نهاية 2022، بلغ 168 مليار دينار، فيما بلغ خلال العام الحالي وحتى شهر اب اكثر من 200 مليار دينار، ليكون المجموع نحو 370 مليار دينار.

وتشير تصريحات المسؤولين في المحافظة الى ان الاموال المنفقة اجمالا بلغت اكثر من 300 مليون دولار، ومازال هناك حاجة لـ270 مليون دولار اضافية.

واعلنت مديرية تعويض نينوى في تموز الماضي، اغلاق ملف التعويضات نهائية للملفات المتبقية ولم يتبق سوى الصرف، مؤكدة ان الملف وصرف التعويضات سينتهي تماما بانتهاء العام الحالي 2023.

وبذلك تكون اجمالي مبالغ التعويضات المنفقة قرابة 600 مليون دولار، اي اكثر من نصف مليار دولار فقط، في الوقت الذي تقدر المبالغ المطلوبة لاعادة اعمار المنازل في نينوى قرابة 15 مليار دولار، بحسب تقارير صحفية.

هذا يعني ان المبالغ المصروفة للتعويضات جراء المنازل المهدمة تعادل 4% فقط من الاموال المطلوبة لاعادة اعمار المنازل المهدمة، حيث لاتصل مبالغ التعويضات بأقصى حد الى 5 ملايين دينار، في حين يكلف بناء او ترميم منزل مبالغ لاتقل عن 30 مليون دينار على الاقل.