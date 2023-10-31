كركوك تحدد أسباب نفوق الأسماك في الأحواض وتنفي انتشار الأمراض

2023-10-31 16:40:02 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاويحددت محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، أسباب نفوق الأسماك في الأحواض بقضاء داقوق، فيما نفت انتشار الأمراض في المحافظة.وقال مدير المستشفى البيطري التعليمي في محافظة كركوك الدكتور منصور أحمد البياتي لوكالة الأنباء العراقية (واع ): إن "ما يشاع عن وجود مرض في أحواض الأسماك في المحافظة عار من الصحة، وأن نفوق الأسماك جاء بسبب عدم تبديل مياه الأحواض منذ فترة طويلة"، موضحا، أنه" حسب توجيهات دائرة البيطرة العامة تم إجراء الكشوفات الموقعية لأحواض الأسماك التابعة للمستوصفات البيطرية في مستشفانا لجميع الأقضية والنواحي التابعة لها وتم تشكيل فرق تحر عن الأسماك في قضاء داقوق حيث موقع النفوق".وأضاف، أنه" بعد إجراء كشف موقعي على مجموعة من الأحواض في قرى (جبغان - مطليق) تبين عدم وجود حالة نفوق في تلك الأحواض في الوقت الحاضر"، مؤكدا، أنه" بعد إجراء التشريح الداخلي تبين عدم وجود مرض معدٍ ووجود شحوب في أنسجة غلاصم الأسماك ناجمة عن عدم تبديل مياه الأحواض لفترة طويلة".وتابع، أن" المستوصفات البيطرية في مستشفانا أجرت تحريا على مرض (K.H.V ) لجميع الأسماك في الأقضية والنواحي، وتم التأكد على عدم وجود أي حالات نفوق في أحواض الأسماك وما يشاع عار عن الصحة".