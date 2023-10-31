2023-10-31 16:45:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

جدد نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)، بشكل رسمي، عقد لاعبه فينيسيوس جونيور حتى عام (2027).

ويأتي التعاقد الجديد مع النجم البرازيلي عقب يوم من فوزه بجائزة "سوكراتيس" للأعمال الإنسانية في عام 2023، خلال حفل مجلة "فرانس فوتبول"، أمس الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.

ووصل فيني جونيور إلى ريال مدريد في يوليو 2018، بعمر 18 عامًا فقط، وشارك لأول مرة مع ريال مدريد، مدريد كاستيا، في 26 أغسطس.

وفي مواسمه الستة التي دافع فيها عن قميص الفريق الأول، لعب 235 مباراة، سجل فيها 63 هدفًا وفاز بـ 9 ألقاب، وهى 1 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس العالم للأندية، 1 كأس السوبر الأوروبي، 2 الدوري، 1 كأس الملك و2. كأس السوبر الإسباني.

ويعد فينيسيوس جونيور، 23 عامًا، أحد أهم لاعبى ريال مدريد في السنوات الأخيرة.

وسجل جونيور الهدف الذي منح الملكى كأس أبطال أوروبا الرابعة عشرة في النهائي في باريس عام 2022 وفاز بالكرة الذهبية في كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، والتي فاز بها ريال مدريد والتى مثلت اللقب العالمي الثامن في تاريخنا.