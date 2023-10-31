وزارة الصحة في غزة: عدد الضحايا في جباليا قد يناهز عدد ضحايا المستشفى المعمداني

2023-10-31 16:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الوضع في المستشفى الإندونيسي كارثي للغاية

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: قد يكون هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى لأن المنطقة مكتظة بالسكان

المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: الحروق الناتجة عن الأسلحة المستخدمة غالبا ما تتسبب في إزهاق أرواح أكثر

المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: لم يعد يتوفر لدينا سرير واحد لعلاج الجرحى نتيجة انهيار المستشفيات

المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: الطواقم الطبية لا تتوفر لديها مستلزمات العلاج لأن الاحتلال يمنع إدخالها

المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى في ظل عدم توفر الإمكانيات

المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: نقص المستلزمات الطبية ينعكس سلبا على عدد الجرحى الذين يتم إنقاذهم

المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: عدد الضحايا في مجزرة جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني