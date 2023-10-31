عودة التوتر الأمني الى قضاء الإصلاح بذي قار على خلفية نزاع عشائري

2023-10-31 16:50:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بعودة التوتر الامني الى قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، على خلفية نزاع عشائري.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز ان "العطوة العشائرية المفروضة بين عشيرتي (آل عمر والرميض) انتهت، فيما تم رفض تمديد العطوة بين العشيرتين إلا بعد تسليم قتلة ضابط الأمن الوطني أنفسهم الى القضاء".

وأضاف، ان "القوات الامنية من عناصر الجيش وصلت مدينة الإصلاح مساء أمس الثلاثاء، فيما قامت اليوم بنصب الخيم بين المناطق المحاددة بين العشيرتين، تحسبا لتجدد الصدام بينهما ومحاولة السيطرة عليه ".

وتابع المصدر، أن "القوات الأمنية قامت بنصب سيطرات تفتيش على طول طريق (الإصلاح_الناصرية) لمنع أي عمليات تدفق سلاح لطرفي النزاع، أو نصب سيطرات وهمية كما حصل في الفترة الماضية".

وافاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الثلاثاء 27 / 9 / 2023، بأن قوة عسكرية طوقت مداخل ومخارج قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "العطوة العشائرية بين عشيرتي (آل عمر والرميض) الذين يسكنان قضاء الإصلاح شرقي ذي قار، انتفت من قبل عشيرة الرميض مما ادى الى تجدد الاشتباك بين الطرفين على خلفية خلاف سابق حصل بين الطرفين في رمضان الماضي، فيما احتشد العشرات من المسلحين من الطرفين بمواضع عسكرية خارج مركز المدينة".