المالكي يدعو دول الاتحاد الأوروبي للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني على غزة

2023-10-31 17:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، دول الاتحاد الأوروبي للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني على غزة، فيما حذرها من غضبة الشعوب العربية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه سفير جمهورية فرنسا لدى العراق ايريك شوفاليه".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وتداعيات العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وجدد المالكي، بحسب البيان، "موقف العراق تجاه القضية الفلسطينية وتطلعات الشعب الفلسطيني، في نيل حقوقه المشروعة"، مؤكداً، أن "استمرار انتهاكات الاحتلال الصهيوني الممنهجة في غزة، يستدعي من العالم بأسره اتخاذ ما هو أكثر من الاستنكار والشجب"، مشيدا، "بمواقف الشعوب الأوروبية والمسيرات التضامنية التي خرجت في بريطانيا وأمريكا وعدد من البلدان الأوروبية رفضا للعدوان الصهيوني".وحذر المالكي، "الدول الغربية من غضبة الشعوب العربية، في حال استمرار حروب الإبادة التي يقودها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني"، داعيا، "دول الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على علاقاتها مع الشعوب العربية من خلال دعم مطالبتهم بضرورة إيقاف الحرب".من جانبه، أعرب السفير شوفاليه عن "رغبة باريس في توسيع آفاق التعاون مع بغداد"، معربا عن أمله في "إنهاء حدة الصراع وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".