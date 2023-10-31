الحلبوسي يؤكد ضرورة حسم ملف الرواتب التقاعدية لشهداء وجرحى العمليات الإرهابية والعسكرية

2023-10-31 17:50:57 - المصدر: وكالة تقدم

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، رئيسَ مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، ورئيسَ هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد. وبحث اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان “موضوع إيقاف الرواتب التقاعدية للشهداء والجرحى من المتضررين من العمليات الإرهابية والعسكرية، وإجراءات المؤسسات ذات العلاقة لحل هذا الملف”. وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، “ضرورةَ حل موضوع إيقاف …