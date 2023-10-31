العمل تعلن قيمة القروض الممنوحة ضمن خدمة أرزاق

2023-10-31 18:20:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - نصار الحاجأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل خدمة أرزاق للعاطلين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، فيما حددت قيمة القروض الممنوحة عبرها.وقال المستشار الإعلامي لوزير العمل كاظم العطواني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة اولت اهتماماً بتشغيل الباحثين عن العمل، وإيجاد مشاريع مدرة للدخل ومنحهم القروض المالية".وأوضح، أن "الفترة الحالية هي الأفضل لأصحاب المشاريع المدرة للدخل، حيث خصصت الحكومة بالموازنة 400 مليار دينار للقروض الميسرة"، مشيرا الى "إطلاق خدمة (ارزاق) خلال الأسبوع الحالي والتي تتضمن قسمين، الأول يتعلق بدائرة العمل والتدريب المهني، إذ أن بإمكان جميع الباحثين عن العمل (العاطلين) التقديم على هذه القروض من خلال منصة مهن".وأضاف، أن "التقديم على القروض اصبح سهلاً بعد ان تحولت الآلية من ورقية الى الكترونية، حيث بامكان المواطن التقديم واستكمال جميع الإجراءات الكترونياً ومن ثم تصله رسالة نصية بقبول طلبه، وبعدها يقوم بمراجعة الوزارة".‏وأردف، أن "القسم الآخر لخدمة (ارزاق) يتعلق بهيئة الحماية الاجتماعية، حيث بإمكان المستفيدين من الهيئة فقط التقديم على القرض الميسر من أجل إنشاء مشروعه الخاص وتطوير دخله والاستغناء عن الإعانات الاجتماعية"، منوها بأن "الإعانات ستستمر لمدة 3 أشهر لأصحاب المشاريع المستفيدين من هيئة الحماية الاجتماعية بهدف استكمال المشروع خلال هذه الفترة من النواحي كافة".ولفت، الى أن "القروض التي منحت من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تمكن الكثير من الباحثين عن العمل بإقامة مشاريع حقيقية وأصبحت اليوم علامة فارقة ومن الأسماء اللامعة بين العلامات التجارية المشابهة".واستطرد، أن "القروض التي أطلقت ضمن خدمة أرزاق ستكون بواقع 20 و 30 و50 مليون دينار"، مؤكدا "تشكيل لجان متخصصة لمتابعة المشاريع مع أصحابها ومساعدتهم، فضلا عن عدم السماح بأخذ القروض دون وجود مشروع حقيقي".