منتخب ناشئات العراق يحقق الفوز الودي الثاني على نظيره الإيراني

2023-10-31 18:25:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن منتخب ناشئات العراق لكرة القدم على الساحات المكشوفة، يوم الثلاثاء، من تحقيق الفوز على مضيفه فريق "اردلان طهران" الإيراني في مباراته الودية الثانية بمعسكره المقام في إيران.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب العراق 1-0 سجلت الهدف لاعبة المنتخب براء حسين في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني سجل منتخب العراق الهدف الثاني في الدقيقة 80 عن طريق اللاعبة روان وليد، بينما سجل "اردلان" الإيراني هدف التقليص الوحيد في المباراة.

وكان منتخب ناشئات العراق لكرة القدم تمكن في المباراة الودية الأولى أمس من تحقيق الفوز على مضيفه فريق "تيكا" الإيراني وديا بنتيجة 4-1.

وتقص لاعبات منتخب ناشئات العراق على الساحات المكشوفة شريط افتتاح منافسات كأس غرب آسيا دون 17 عاماً بمواجهة نظيراتهن من منتخب سوريا في البطولة التي تحتضنها المملكة الأردنية الهاشمية بداية من التاسع من الشهر المقبل حتى 15 منه في ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء، على أن يلعب منتخب العراق للناشئات في اللقاء الثاني أمام منتخب الأردن يوم 11 وأمام منتخب لبنان يوم 13.

وتشترك أربعة منتخبات في البطولة هي العراق والأردن ولبنان وسوريا، حيث ستخوض المنتخبات الدور الأول من البطولة بنظام الدوري من مرحلةٍ واحدةٍ.