القبض على متهم بحوزته 44 بطاقة مصرفية معدة للتهريب في مطار النجف

2023-10-31 18:30:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ضبطت قوات الحدود اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)، متهماً بحوزته (44) بطاقة مصرفية معبأة بمبالغ مالية معدة للتهريب في مطار النجف الأشرف.

وأفاد بيان لمديرية الكمارك تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز مركز شرطة كمرك مطار النجف التابعة لمديرية كمرك المنطقة الخامسة، بطت متهماً بحوزته (44) بطاقة مصرفية مختلفة الأنواع، معبأة بمبالغ مالية معدة للتهريب".

وأشار الى "تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالته إلى الجهات المختصة".