المالكي يحذر الدول الغربية من غضب الشعوب العربية

2023-10-31 18:55:39 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)، من "غضب الشعوب العربية" جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد بيان لمكتب المالكي تلقته "بغداد اليوم"، ان الاخير "استقبل السفير الفرنسي لدى العراق ايريك شوفاليه، وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتداعيات العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وجدد المالكي، وفقا للبيان، "موقف العراق تجاه القضية الفلسطينية وتطلعات الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة" مؤكداً، أن "استمرار انتهاكات الاحتلال الصهيوني الممنهجة في غزة يستدعي من العالم بأسره إلى اتخاذ ما هو أكثر من الاستنكار والشجب".

وأشاد "بمواقف الشعوب الاوروبية والمسيرات التضامنية التي خرجت في بريطانيا وامريكا وعدد من البلدان الاوربية رفضا للعدوان الصهيوني".

وحذر المالكي "الدول الغربية من غضبة الشعوب العربية في حال استمرار حروب الإبادة التي يقودها الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطيني" داعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى "الحفاظ بعلاقاتهم مع الشعوب العربية من خلال دعم مطالبهم بضرورة ايقاف الحرب".

من جانبه، أعرب السفير الفرني عن رغبة باريس في توسيع آفاق التعاون مع بغداد، معربا عن امله في انهاء حدة الصراع وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.