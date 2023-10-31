مجلس الوزراء الاتحادي يصدر عدة توجيهات وقرارات بشأن انتخابات مجالس المحافظات 

2023-10-31 19:45:25 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أصدر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته اليوم الثلاثاء، (31 تشرين الأول 2023)، عدة توجيهات وقرارات بشأن إجراء انتخابات مجلس المحافظات التي ستنطلق حملتها الدعاية غداً الأربعاء، مع وجود مليون و900 ألف بطاقة بايومترية يجب توزيعها بين المواطنين حتى يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات المقبلة، كما وافق المجلس على مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء، وضحايا حادثة الحمدانية، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور