التعليم تطلق منظومة امتحان الرصانة العلمية

2023-10-31 20:10:03 - المصدر: الفرات نيوز



تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق المنظومة الإلكترونية لامتحان الرصانة العلمية للطلبة (غير الموظفين) الحاصلين على شهادات عليا من جامعات غير مدرجة ضمن أدلة الوزارة.



وتدعو دائرة البعثات والعلاقات الثقافية الراغبين بالتقديم إلى تحميل بياناتهم المطلوبة لأداء الامتحان الذي يجرى في تشرين الثاني وآيار من كل عام في جامعات بغداد والمستنصرية والتكنولوجية والنهرين

https://rasana.scrdiraq.gov.iq



دليل نظام امتحان الرصانة العلمية

https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/dalel.pdf





