اتحاد الكرة: دعم رئيس الوزراء من أهم ركائز النجاح والتفوق

2023-10-31 21:40:13 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من أهم ركائز النجاح والتفوق لكرتنا مستقبلا.وقال بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم "عدنان درجال"، نيابة عن أسرة الاتحاد، يتقدم بالشكر والتقدير العاليين لرئيس الوزراء "محمد شياع السوداني" لتفهمه الكبير والمهم لواقع الرياضة العراقية، لاسيما أندية دوري المحترفين وأندية الدوري الممتاز، وتذليله العديد من المعوقات التي تعتري طريق تلك الأندية وصولا إلى الاحترافية التي ينشدها الجميع".وأكد الاتحاد، بحسب البيان، أن" دعم رئيس الوزراء السخي ينم عن وطنيته العالية، وشعوره الأبوي، وتفهمه العميق لطموحات وأمنيات الشباب، لاسيما أن كرة القدم تعد رسالة سامية تجمع الشباب، وتزيد من الألفة والمحبة المجتمعية، لذلك فهو سباق دائما إلى تبني الأفكار الهادفة إلى النهوض بواقع كرتنا لكي تصل إلى العالمية".وبين الاتحاد، أن "الدعم المقدم من رئيس الوزراء سيكون وسام فخرٍ للاتحاد، ومسؤولية مضاعفة، وصفحة مضيئة في مسيرته، ويدفع الأندية إلى العمل الجبار لتظهر جميع المباريات في دوري نجوم العراق بأحلى شكلٍ من النواحي الإدارية والتنظيمية والفنية، وبصورةٍ تجعل من الجمهور الكريم يتفاعل مع المباريات بمحبةٍ وشوق".وأوضح الاتحاد، أن "هذا الدعم يعد من أهم ركائز النجاح والتفوق لكرتنا مستقبلا بعد توفير مستلزمات النجاح إلى مشروع الفئات العمرية الذي يرسم مشاعل النصر لمنتخباتنا الوطنية في المحافل الدولية".وأعرب الاتحاد، نيابة عن أندية المحترفين والدوري الممتاز، لرئيس الوزراء "محمد شياع السوداني" على دعمه التاريخي الكبير، وعلى بصماته المؤثرة في رياضة الوطن، وكرة القدم خصوصا، فقد كان الداعم الأول للمنتخبات الوطنية، وكذلك مساهمته الواضحة في التنظيم الباهر لخليجي 25، وأيضا كان المحفز لتحقيق طفراتٍ نوعية في مشروع دوري المحترفين ومشروع الفئات العمرية".وأعرب الاتحاد عن شكره الجزيل إلى الوزراء الذين صوتوا على القرارات الصادرة اليوم والداعمة للأندية، والتي تعبر عن مدى حرصهم الوطني المخلص، وسعيهم الحثيث لتوفير مقومات النجاح لدوري المحترفين ومشروع الفئات العمرية والدوري الممتاز، وستكون تلك الخطوات علامة فارقة في تاريخ كرتنا".وكان مجلس الوزراء قد استضاف، اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال.