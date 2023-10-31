تنشر “تقدم” الإجراءات التنفيذية الخاصة بنظام الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية

2023-10-31 21:40:58 - المصدر: وكالة تقدم

أقر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الرابعة والأربعين، التي عقدها اليوم الثلاثاء، حزمة من الإجراءات التنفيذية تخص نظام الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية POS، الذي تبنته الحكومة ضمن منهاجها الوزاري في محور الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وإلزام الجهات الحكومية كافـة بها، وتضمنت الإجراءات ما يأتي: أولًا: 1- تنفيذ المتطلبات والإعمامات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والأمانة …