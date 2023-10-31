الرافدين يوضح خطوات الحصول على الدولار للمسافرين عبر الحجز الإلكتروني

2023-10-31 22:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحدد مصرف الرافدين، 7 خطوات للحصول على الدولار للمسافرين عبر الحجز الإلكتروني عبر الحجز الإلكتروني.وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه حدد خطوات الحصول على الدولار للمسافرين من خلال استمارة الحجز الإلكتروني.أدناه نص الخطوات: