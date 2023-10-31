2023-10-31 23:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في ديالى بانتحار شاب باطراف مدينة بعقوبة بديالى، في حين لقي طفل مصرعه دهساً في ذات المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا يبلغ من العمر 30 عاما اقدم على الانتحار بآلة (كوسرة) وقطع لوزته بطريقة مرعبة في حي المعلمين باطراف بعقوبة".

واضاف ان "اسباب الانتحار غامضة وقيد التحقيق فيما تم نقل الجثة الى الطب العدلي".

من جانبه، افاد مصدر امني بمصرع طفل جراء حادث دهس غير متعمد شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات لقي مصرعه بحادث دهس غير متعمد من قبل والده داخل منزله في قرية(سراجق)التابعة لناحية السلام 25 كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف ان "جثة الطفل نقلت الى الطب العدلي فيما اتخذت السلطات المختصة الاجراءات اللازمة".

وتشهد ديالى بشكل مستمر حوادث دهس غير متعمدة اغلبها طالت الاطفال والنساء في الطرق العامة.