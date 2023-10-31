الأربعاء.. مصر "تستعد" لاستقبال جرحى فلسطينيين عبر معبر رفح

2023-10-31 23:15:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت قناة تلفزيونية مصرية، ووكالة فرانس برس نقلا عن مصادر، أن السلطات المصرية تستعد لاستقبال عدد من الجرحى في قطاع غزة، الأربعاء، عبر معبر رفح الحدودي الذي يربط مصر بغزة.

وقال مسؤول طبي بمدينة العريش لوكالة فراس برس: "ستتواجد فرق طبية غدا (الأربعاء) عند معبر رفح لفحص الحالات القادمة (من غزة) فور وصولها، وتحديد المستشفيات التي سيتوجه إليها الجرحى". وأكد ذلك مسؤول أمني عند المعبر.

وأكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية المصرية الخاصة فتح معبر رفح البري، الأربعاء، لـ"استقبال عدد من الجرحي والمصابين الفلسطينيين".

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، الثلاثاء، إن "المستشفيات المصرية يجب أن تكون بديلا لعلاج المصابين في قطاع غزة"، حيث تتعرض المستشفيات لضغوط وتعاني من انقطاع التيار الكهربائي.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أوضح خلال زيارة لمعبر رفح أن مصر تجري اتصالات على كافة المستويات لحل "الأزمة الإنسانية غير المسبوقة" في غزة.

وقال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن 66 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت غزة في الساعات الـ24 الماضية، وإن من المتوقع السماح لعشرات الشاحنات الأخرى بالدخول.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، مقتل وإصابة أكثر من 400 شخص في قصف إسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، الثلاثاء.





المصدر: وكالات



