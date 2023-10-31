في بغداد.. عم يقتل ابن أخيه وانتحار موظف بوزارة الكهرباء بالرصاص

2023-10-31 23:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الثلاثاء، بمقتل شخص على يد عمه وانتحار موظف بوزارة الكهرباء في العاصمة بغداد.

وقال المصدران لوكالة شفق نيوز، إن "خلافات مالية دفعت عم على قتل ابن اخيه باسلوب اطلاق النار عليه نتيجة مشاجرة حصلت فيما بينهم ضمن دور التجاوز في منطقة البيجية وسط العاصمة بغداد"، مشيراً الى ان "العم لاذ بالفرار".

وفي حادث اخر، لفت المصدران الى "انتحار موظف في وزارة الكهرباء تولد 1989 باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح بندقية نوع كلاشنكوف ضمن منطقة شاطئ التاجي شمال العاصمة، فيما لم تعرف اسباب الانتحار".