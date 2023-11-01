دهوك.. شجار بين أطفال يتطور إلى نزاع مسلح وإصابة ٤ أشخاص

2023-11-01 00:15:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفادت قيادة شرطة دهوك، يوم الثلاثاء (31 تشرين 2023)، باندلاع مواجهات مسلحة بين عائلتين أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص.

وقال مدير شرطة قضاء بردرش التابع لدهوك العميد سعدي برزنجي في تصريح صحفي، إن "شجارا بين الأطفال تطور إلى نزاع مسلح بين عائلتين وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص بجروح بينهم امرأة".

وأشار إلى "فتح تحقيق في الحادث للوصول إلى مفتعلي الشجار وتقديمهم للعدالة".

من جانبه، قال متحدث صحة القضاء نيجيرفان فخر الدين في تصريح صحفي إن "مستشفى عقرة استقبل الجرحى، فيما غادر أحدهم المشفى بعد تلقيه العلاج".