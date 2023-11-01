ريال مدريد يربط فينيسيوس بعقد جديد

2023-11-01 00:20:05 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن نادي ريال مدريد، تجديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور.وقال ريال مدريد في بيان رسمي "نعلن تمديد عقد فينيسيوس مع النادي حتى 30 يونيو/حزيران 2027".وأضاف "وصل فينيسيوس إلى ريال مدريد في يوليو/تموز 2018، وهو يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، وقدم أول ظهور له مع فريق ريال مدريد كاستيا في 26 أغسطس/آب".وتابع "خلال 6 مواسم لعب فيها مع الفريق الأول، خاض فينيسيوس 235 مباراة، وسجل 63 هدفا وفاز بـ 9 ألقاب".واختتم "في عمر 23 عامًا، أصبح فينيسيوس جونيور واحدًا من اللاعبين الأكثر تأثيرًا في ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة، حيث سجل هدف الفوز في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا عام 2022 والتي أهدتنا اللقب الـ 14".