شخص يقتل إبن شقيقه وانتحار موظف حكومي بحادثين في بغداد

2023-11-01 00:31:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)، بقتل شخص إبن شقيقه إثر خلاف مالي وانتحار موظف حكومي في حادثين متفرقين بالعاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "خلافات مالية دفعت شخصاً على قتل إبن شقيقة بأسلوب إطلاق النار عليه نتيجة مشاجرة حصلت فيما بينهما ضمن دور التجاوز في منطقة البيجية وسط بغداد".

وأضاف ان "العم القاتل لاذ بالفرار بعد ارتكابه الجريمة".

وفي حادث آخر أشار المصدر الأمني الى ان "موظفاً في وزارة الكهرباء تولد ١٩٨٩ انتحر باطلاق النار على نفسه من بندقية (كلاشنكوف) ضمن منطقة شاطئ التاجي شمال العاصمة".

وبين المصدر انه "لم تعرف بعد أسباب الانتحار".



