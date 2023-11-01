بايرن ميونيخ يحسم مستقبل مولر

2023-11-01 07:40:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأفادت تقارير ألمانية أنّ نادي بايرن ميونيخ، ينوي تجديد عقد اللاعب المخضرم توماس مولر والذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم.وكان المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ قد صرّح بأنّه يتم التناقش مع وكيل أعمال اللاعب صاحب ال34 عاماً.وأضاف: "توماس هو جزء مهم جداً من الفريق مع توماس توخيل، ولكن هذا يعتمد على رؤية توخيل لمستقبل الفريق، ولكنّه يبقى أحد رموزنا وسنحافظ عليه".وختم: "“أود أن أشير إلى أنّ توماس مولر موجود في بايرن منذ 10 إلى 12 عاماً، وبات أسطورةً لغرف الملابس".