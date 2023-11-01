2023-11-01 08:11:57 - المصدر: سامسونج

الشركة تقدّم عروضاً وخصومات استثنائية خلال الأسبوع

[بغداد، العراق 1 تشرين الثاني 2023] – في إطار احتفالاتها بالذكرى السنوية الرابعة والخمسين لتأسيسها، وتراثها الطويل من الابتكار، تطلق شركة سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أسبوع سامسونج"، تزامناً مع تأسيسها في نوفمبر. تتضمن الحملة عروضاً حصرية تغطي مجموعة منتجات سامسونج، المتاحة تحديداً في متاجرها الإلكترونية على الرابط.

وسيبدأ أسبوع سامسونج عالمياً في الفترة من 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبر، حيث ستقدم الشركة عروضاً وخصومات استثنائية للاحتفال بهذه المناسبة المهمة. وتهدف هذه الحملة إلى إظهار تقدير الشركة لعملائها على مستوى العالم لدعمهم لها وثقتهم بها عبر عقود من الابتكار.

وفي إطار الحملة ذاتها، ستوفر سامسونج فرصة فريدة لعملائها لامتلاك أجهزتها الرائدة والمفضلة من خلال طرح عروض وخصومات استثنائية، بدءًا من خصم يصل إلى 15% على هواتف سلسلة S22 بالإضافة إلى باقة مذهلة من الهدايا والملحقات المجانية وذلك تبعًا لنوع الهاتف الذي سيتم شراؤه، ففي حال شراء أحد هواتف سامسونج الذكية القابلة للطي من سلسلة Galaxy Z Flip 5وGalaxy Z Fold 5 وGalaxy Z Fold 4 سيحصل العملاء على ساعات5 Galaxy Watch وشاحن سريع مجانًا، إلى جانب خصم مميز يصل إلى 11% على هواتف سلسلة A وسلسلة . M

وتشمل العروض مجموعة من وسائل الترفيه المنزلي مثل تلفزيونات QLED TV’s، حيث سيحظى الراغبون بشراء تلفزيون QLED TV مقاس 65 بوصة، بتلفزيون Crystal UHD TV مقاس 50 بوصة مجانًا، كما سيحصلون عند شرائهم تلفزيون Neo QLED 4K TV على جهاز الصوت Sound Tower (240 واط) كهدية مجانية، أما عند شرائهم تلفزيون Neo QLED 8K TV فسيحصلون على جهاز الصوت Sound Tower (1500 واط) كهدية مجانية أيضًا. بالإضافة إلى عروض مغرية لجميع الراغبين في تجهيز منازلهم بأفضل الأجهزة، كخصم يصل إلى 14% على الثلاجات والغسالات، وخصم لغاية 13% على غسالات الصحون، وخصم لغاية 15% على أجهزة الميكرويف، وخصم لغاية 26% على المكانس الكهربائية، فضلاً عن الكثير غيرها.

وقال محمد العبد الله، رئيس قسم التسويق المؤسسي سامسونج في المشرق العربي: " يعد أسبوع سامسونج من أهم الفعاليات في متجرنا الإلكتروني، لتقديم أكبر العروض لهذا العام، كما يجسّد تفانينا لتزويد العملاء بقيمة وفوائد فريدة. ويسعدنا تقديم عروض حصرية وتجربة تسوق غنية."

وتدعو سامسونج عملاءها لمشاركتها احتفالاتها والانضمام إليها في "أسبوع سامسونج"، لاستكشاف العروض على مجموعة من منتجاتها المتنوعة، والاستفادة من التخفيضات التي سيتم تقديمها في هذا الحدث العالمي.