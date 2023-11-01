ادارة الريال تريد اقتراض المزيد من الاموال بسبب البرنابيو

2023-11-01 08:20:03 - المصدر: واع

متابعة – واعكشفت مصادر صحفية ان ادارة نادي ريال مدريد الإسباني ستطلب قرض جديد بقيمة 370 مليون يورو (322 مليون جنيه إسترليني، 391 مليون دولار) لتغطية المزيد من الإنفاق في تجديد ملعب سانتياغو برنابيو، حيث من المقرر أن تكلف إعادة تطوير الملعب الآن النادي ما لا يقل عن 1.4 مليار يورو.واوضحت هذه المصادر ان مجلس إدارة مدريد حدد خططا للقيام بذلك في وثيقة تم إرسالها إلى الأعضاء قبل الجمعية العامة، مؤكدة ان النادي يرغب في اقتراض المزيد من الأموال بسبب مراجعة الأسعار والأعمال غير المتوقعة وكذلك لتغطية التحسينات والمرافق التكميلية في المشروع لإعادة تطوير سانتياغو برنابيو.