التجارة تحدد المواد الغذائية المشمولة ضمن حملة البيع بأسعار تنافسية

2023-11-01 09:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، أن حملة بيع المواد الغذائية بأسعار تنافسية تستمر لأكثر من أسبوع، فيما حددت المواد المشمولة ضمن الحملة ومنافذ بيعها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، مثنى الفريجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التجارة أثير الغريري وجه شركات الغذاء وخصوصاً الشركة العامة للمواد الغذائية بإطلاق حملة في بغداد وعموم المحافظات برفد السوق بالمواد الغذائية الأساسية".

وأضاف، أن "الحملة ستستمر لأكثر من أسبوع وبشكل يومي، حيث سنرفد الأسواق المحلية والمواطنين بالمواد الأساسية، وهي الدجاج وبيض المائدة والطحين الصفر والسكر والزيت والمعجون بوزن 800 غرام وحليب الكبار بوزن 250 غرام"، مبيناً أن "هذه المواد ستكون بواقع سعري أقل عن السوق المحلية".

وأشار إلى، أن "الحملة ستنطلق اليوم من مجمع مخازن الحرية إلى عموم المحافظات، وستستمر لحين خلق حالة توازن في السعر في السوق المحلية".

وذكر، أن "منافذ البيع الموجودة الآن هي 7 منافذ في عموم المحافظات، تتوزع بواقع 2 في بغداد واحد بجانب الرصافة وواحد في الكرخ، وبقية المنافذ توجد في كل من محافظات نينوى و ميسان وكربلاء المقدسة و صلاح الدين".

ولفت إلى، أن "مصادر المواد الغذائية من القطاع الخاص، ولكن مستوى الأرباح قليلة جداً، وهنالك قسم من المواد الغذائية بسعر الكلفة"، موضحاً أن "الفئات المستهدفة هم جميع العراقيين، حيث أن مجمعاتنا المخزنية في كل المحافظات يرتادها الوكلاء والمواطنون، واعتادوا أن يكون البيع في هذه المراكز" .

وبين، أن "الحملة التي أطلقها وزير التجارة، جاءت بعد التقارير التي وردت إليه عبر دائرة الرقابة التجارية والمالية ومن خلال فرق الرقابة المنتشرة في السوق العراقية، التي تشير إلى وجود بعض الزيادة على أسعار المواد الغذائية الأساسية".