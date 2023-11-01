غلام: الجوية ينافس على جبهتين وضغط المباريات أتعب اللاعبين

2023-11-01 10:00:05 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد المشرف الفني لكرة القوة الجوية واللاعب الدولي السابق جاسم محمد غلام، أن ضغط المباريات سبب معاناة كبيرة للاعبين سيما وأن الفريق ينافس في جبهتين محلياً وقارياً.وقال غلام في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" لاعبي الصقور يعانون من الارهاق البدني بسبب ضغط المباريات وكثرة السفر والتنقلات، سواء خارجياً أوبين المحافظات، كونه ينافس في جبهتين محلياً وقارياً".وأضاف غلام أن" الفريق لعب قبل أيام في ملعب الكوت، ثم عاد وخاض مواجهة صعبة أمام نفط الوسط في ملعب النجف وسيلاعب نوروز غداً في الكوت ضمن الجولة الثالثة لدورينا، كما تنتظره مباراة مهمة وحاسمة ضد الاتحاد السعودي لحساب البطولة الآسيوية ويضيفها ملعب فرانسو حريري في أربيل الاثنين المقبل".وتابع غلام أن" فريقه عازم على تحقيق نتائج ايجابية والمنافسة بقوة في دوري المحترفين والبطولة القارية، وأن الملاك التدريبي يعول على عناصره من المحليين والمحترفين لمواصلة مشوار الموسم الحالي بنجاح نحو بلوغ الهدف المنشود والمتمثل بإحراز اللقب المحلي والوصول لأبعد الادوار آسيوياً".