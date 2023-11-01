الإعمار توضح تفاصيل مشروع تأهيل طريق مدخل (بغداد ـ ديالى)

2023-11-01 10:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأوضحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، تفاصيل مشروع تأهيل طريق مدخل (بغداد ـ ديالى)، فيما أشارت الى تحقيق نسب إنجاز متقدمة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طول الطريق يبلغ نحو (10) كم ، ويمتد من منطقة قوس بوب الشام الى تقاطع محمد السكران، حيث تم تعريضه من (10) م الى (16) م ، لممري الذهاب والإياب ، مع تنفيذ طريق خدمي على جهتي الممرين بعرض (8) م، الذي شمل العمل فيه فرش الطبقات الاسفلتية الثلاث ، والتأثيث بالأسيجة الوقائية والتخطيط ،ولوحات الدلالة الإرشادية والتحذيرية ،فضلاً عن إنشاء (3) مجسرات للمركبات، وجسرين للمشاة ومدخل قرية الانتصار".وأضاف أن "الأعمال في المشروع تسير بوتيرة متصاعدة برفع التعارضات وقشط الطريق الرئيس لتعديل الميول الجانبية، والتهيئة لإكسائه بالطبقة النهائية المحسنة بالبوليمر، فيما تم إكمال أعمال الكونكريت للمجسرات ومواصلة أعمال مقتربات الجسور الثلاثة، مع استخدام القطع الكونكريتية الجاهزة لجدران المنحدرات لتضفي منظراً معمارياً جمالياً للمجسرات".