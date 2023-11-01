2023-11-01 10:21:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

غزة كشفت حقيقة الكيان الصهيوني واسياده المجرمين المكشوفين منذ دير ياسين، وكفر قاسم، وابي زعبل، وبحر البقر، ومخيم جباليا، والقنابل الست بِزِنَةْ طن لِكل واحدة التي هدمت المخيم كشفت نهائياً واقع الحضارة المادية التي توضحت أكيداً منذ هيروشما وفيتنام حتى أفغانستان والعراق وابو غريب واخيراً في فلسطين ولبنان.

فماذا بقي لحكام الخنوع من عذر ليسحبوا سفراءهم ويغلقوا سفارات الذل والخنوع كما فعلت بوليفيا ودول أخرى بعيدة جداً عن بلادنا وكوارث شعوبنا، ولماذا لا تفتح المعابر وتدخل الشاحنات الواقفة على معبر رفح؟, واذا هدد الصهاينة بالقصف فأين هي جيوش مصر والدول العربية وتركيا وإيران وباكستان وافغانستان ويتخذ قرار فتح المعابر رغم انف الصهاينة وداعميهم في واشنطن ولندن وباريس لتكون المعركة الشاملة والنهائية لتخليص البشرية من هذا الداء الوبيل الذي يبيد الإنسانية باسم حقوق الانسان ويقضي على الكرامة باسم الحرية ويدمر الشعوب باسم التقدّم والديمقراطية وهم يدمرون بقعة سكنية شديدة الزحام بحجة قتل مقاوم، فماذا ابقوا لتاريخ هتلر وموسوليني واسلافهم الفرنجة ولأشباههم من طغاة العصر الحديث..؟

اسحبوا السفراء

أدخلوا الوقود والدواء والغذاء

هددوا القتلة ومن يبرر افعالهم ويغطي لتبقوا شيئاً من كرامتكم وعروبتكم، فإن لم يكن لكم دين فكونوا احراراً في دنياكم وعرباً كما تزعمون.





