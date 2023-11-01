ارتفاع جديد بأسعار الدولار في بغداد واربيل

2023-11-01 10:25:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الاربعاء، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 162000 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الثلاثاء 161800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 163000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 161000 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث سجل في محال الصيرفة سعر البيع 161900 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 161800 دينار مقابل 100 دولار.