جنايات ديالى: السجن ثماني سنوات لمنتحل صفة قاضي

2023-11-01 11:01:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



بغداد / إعلام القضاء

اصدرت محكمة جنايات ديالى حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات على شخص لانتحاله صفة قاض.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المحكمة أصدرت حكما بحق شخص انتحل صفة قاضي في هيئة الإشراف القضائي وذلك لقيامه بالاتصال بأحد السادة القضاة لمساعدة احد المتهمين وادعائه بأنه المسؤول عن مقابلات السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكمها بحقه وفقا لاحكام القرار 160 لسنة 1983".