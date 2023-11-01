2023-11-01 11:05:17 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، في وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء ، القبض على ثلاثة مطلوبين بينهم امرأة بتهمة الإتجار بالبشر والمخدرات في محافظتين.

وذكر بيان للمديرية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "عبر معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من الإطاحة بمتهمة تقوم بعمليات الإتجار بالبشر وبيع النساء وتهريبهن الى خارج البلاد، حيث تم العثور على ثلاث فتيات داخل منزلها في منطقة الكرادة كانت تروم بيعهن وتهريبهن الى إقليم كردستان"، مشيراً الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها الى القضاء لتنال جزاءها العادل".

وأضاف البيان، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن ذي قار التابعة الى المديرية ذاتها نفذت وبالتنسيق مع شؤون المخدرات في محافظة ذي قار عملية أسفرت عن إلقاء القبض على اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة"، مشيرة الى أنه "عثر بحوزتهما على بنادق كلاشنكوف عدد اثنين مع عتاد وقاذفة (RPG7) مع صواريخها".

وأكدت أن "المتهمين صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة 28 مخدرات".