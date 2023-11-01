العراق يحبط مسيرتين "كانتا تستهدفان" قاعدة أميركية في التنف السورية

2023-11-01 11:30:03 - المصدر: العربي الجديد

قال مصدر حكومي عراقي لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، إنّ نظام الدفاع أحبط طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان قاعدة أميركية في منطقة التنف السورية.

وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنها استهدفت هذه القاعدة بطائرتين مسيرتين.

وكان فصيل "المقاومة الإسلامية في العراق"، المدعوم من ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني"، قد أعلن مرات عديدة عن استهداف قاعدة التنف، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأعلن الفصيل، الاثنين، عن استهداف 4 قواعد عسكرية تابعة لقوات "التحالف الدولي" برشقات صواريخ وطائرات مُسيّرة، في كلٍ من التنف الواقعة ضمن منطقة الـ"55" كم بريف حمص الشرقي، وقاعدة روباريا في منطقة المالكية بريف محافظة الحسكة الشمالي، وقاعدة الشدادي بريف محافظة الحسكة الجنوبي، وقاعدة حقل العمر (النفطي) بريف محافظة دير الزور الشرقي، وهي أكبر القواعد العسكرية للتحالف الدولي في سورية.

(رويترز، العربي الجديد)