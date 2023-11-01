الملاكم عباس قاسم يتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة آسيا

2023-11-01 11:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فليح العبيديتأهل لاعب منتخب الشبابي بالملاكمة، عباس قاسم حمدان، الى النزال النهائي لوزن 51 كغم، ضمن منافسات بطولة آسيا للشباب والناشئين باللعبة، والجارية أحداثها في جمهورية كازاخستان.وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة علي تكليف، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" ملاكمنا عباس قاسم قدم مستوى متميزاً من النزال الأول ، حيث تمكن من الفوز على الملاكم الأردني ثم تغلب على خصمه الكازاخستاني ليتغلب اليوم على نظيره لاعب منتخب كوريا الجنوبية في الدور نصف النهائي، ليتأهل لخوض النزال النهائي أمام لاعب منتخب اليابان".وأضاف تكليف أن" عباس قاسم حمدان واجه ملاكمين من خيرة أبطال العالم وأكد حقيته بالمنافسة على الذهب ".