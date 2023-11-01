بالأرقام.. الأمن الوطني يحصي عملياته النوعية لتشرين الأول الماضي

2023-11-01 11:41:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



ضمن سلسلة الإنجازات الأمنية المستمرة التي يحققها في عموم محافظات البلاد وعلى مختلف الأصعدة، نفذ جهاز الأمن الوطني عمليات نوعية خلال شهر تشرين الأول لعام ٢٠٢٣، أسفرت عن الإطاحة بـ (٣٢) متهماً بالارهاب، و (٥٤) مبتزاً إلكترونياً، و (٥٧) تاجراً ومروجاً للمخدارت، إضافة إلى القبض على (٥٥) شخصاً بتهمة الترويج لنظام حزب البعث المحظور.

العمليات جرت وفقاً لأوامر قبض قضائية، حيث جرى إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم