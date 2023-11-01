وزير: حكومة إقليم كوردستان ستباشر بتوزيع الرواتب الأسبوع المقبل

2023-11-01 12:20:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان بيشتوان صادق، يوم الأربعاء، أن تباشر حكومة الإقليم بتوزيع الرواتب على الموظفين والعاملين في القطاع العام الأسبوع المقبل.

وقال صادق خلال كلمة ألقاها أمام مجموعة من رجال الدين في مدينة أربيل، إنه تحدث صباح اليوم مع وزير المالية والاقتصاد في الإقليم آوات شيخ جناب، وإن الأخير أخبره بأنه سيتم البدء في توزيع الرواتب على الموظفين وعلى من يتقاضونها الأسبوع المقبل.