2023-11-01 12:25:02 - المصدر: واع

كركوك – واع - مهدي الربحاويأعلنت دائرة صحة كركوك، اليوم الأربعاء، إتلاف 15 طناً من المخدرات والمؤثرات العقلية المضبوطة في المحافظة.وقال مدير صحة كركوك زياد خلف مديد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة صحة كركوك ومن خلال لجنة مشتركة تضم عدداً من الدوائر المعنية، قامت بإتلاف 15 طناً من المخدرات والمؤثرات العقلية التي تم ضبطها في المحافظة".وأضاف أن "هذه العملية تعد أكبر عملية إتلاف من حيث الكمية تجري في المحافظات، وثاني أكبر عملية من حيث الكمية في العراق"، مشيداً "بدور القوات الأمنية التي تعمل من أجل القضاء على ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية".