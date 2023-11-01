2023-11-01 12:30:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، على احتمالية تضرر العراق اقتصاديًا جرّاء الحرب الدائرة في قطاع غزة مع الإحتلال الإسرائيلي.

وقال عضو اللجنة النائب مصطفى الكرعاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" أي حدث إقليمي او دولي سيكون له تأثيرات على أسعار النفط في السوق العالمي وهذا الحدث ربما يساعد في انخفاض او ارتفاع النفط، وبالتالي سيكون له تأثير على العراق، خصوصاً ان العراق يعتمد بشكل كلي على بيع النفط في تمويل الموازنة".

وأضاف، إنه" حتى اللحظة لا يوجد ضرر على العراق اقتصاديًا بسبب حرب غزة وإسرائيل، لكن استمرار هذه الحرب لفترة أطول وحدوث تداعيات في المنطقة بشكل اكبر، ربما تكون لها نتائج سلبية على عموم الأوضاع الاقتصادية في العالم، والعراق جزء من هذا العالم وسيكون هناك ضرر عليه".

وتوقع البنك الدولي يوم الاثنين (30 تشرين الأول 2023)، أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 90 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2023، وأن يهبط متوسط الأسعار إلى 81 دولارا خلال العام ككل مع تباطؤ الطلب، غير أنه حذّر من أن يدفع تصاعد العدوان على غزة، واتساع رقعته الأسعار إلى ارتفاع كبير.

وأشار أحدث تقرير صادر عن البنك بشأن توقعات أسواق السلع الأولية، إلى أن أسعار النفط لم ترتفع إلا بنسبة 6% فقط منذ بدء العدوان على غزة، في حين أن أسعار السلع الزراعية وأغلب المعادن وغيرها من السلع "لم تتحرك إلا قليلا".

وكانت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب "عز الدين القسام" -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قد شنت عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردا على عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.

ومع استمرار المجازر ضد المدنيين، ارتفعت حصيلة العدوان إلى أكثر من 8 آلاف شهيد، بينهم 3347 طفلا و2136 امرأة، إضافة إلى ما يقارب 21 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وكان تقرير لوكالة بلومبيرغ قد رسم هو الآخر 3 احتمالات لتأثير حرب إسرائيل على غزة في الاقتصاد العالمي، من جهة معدلات النمو والتضخم وأسعار النفط.

وتحدث التقرير عن احتمالات أن تدفع هذه الحرب الأسعار للارتفاع ما بين 3 إلى 4 دولارات في حالة انحسار الحرب في غزة، وزيادة 10% في حال دخول حزب الله اللبناني وفصائل تدعمها إيران في سوريا على الخط، بينما قد تصل الأسعار إلى 150 دولارا في حال حدوث مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران.