النفط والطلبة ..مواجهة بنكهة التحدي في دوري نجوم العراق

2023-11-01 12:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريحتضن ملعب الأمانة في العاصمة بغداد، في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الأربعاء، مباراة فريق النفط وضيفه الطلبة، في ختام الجولة الثانية من منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم.وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي النفط الرياضي جمعة الثامر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" مباراة اليوم أمام الطلبة هي الثانية بعد التعادل أمام أربيل الذي أثبت فيها فريقنا جدارته وحقق بداية جيدة خارج أرضه "، مبيناً أن" المباراة تعد تحدياً كبيراً للمدرب وفرصة جيدة للاعبين سواء المحترفين أوالمحليين لفرض وجودهم وجدارتم مع الفريق ".وأضاف الثامر أن" ما كان ينقص الفريق هي المباريات التجريبية قبل انطلاق الدوري "، مشيراً الى أن" الصورة بدأت تتوضح للمدرب بشأن اللاعبين الأساسيين والبدلاء والفريق بات جاهزاً بنسبة كبيرة لمواجهة اليوم".وتابع الثامر أن" الفريق عازم على تحقيق نتيجة جيدة والمنافسة على اللقب والظهور بشكل مختلف عن الموسم الماضي".من جانبه أكد المدرب المساعد لفريق الطلبة صادق سعدون، أن" الجهاز الفني للأنيق وضع الرسم التكتيكي المناسب لهذه المقابلة الى جانب تصحيح بعض الحالات التي حدثت في مباراة الكرخ والتي انتهت طلابية بهدف نظيف لاسيما في مسألة الإنهاء والتهديف".