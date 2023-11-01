إقليم كوردستان يتأثر بموجة ضعيفة من الأمطار

2023-11-01 12:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع قسم التنبؤات الجوية في وزارة النقل والمواصلات بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن تتأثر مناطق الإقليم بموجة ضعيفة من الأمطار خلال الساعات الـ48 المقبلة تنخفض معها درجات الحرارة بشكل طفيف.

وقال القسم في بيان اليوم، إن سماء الإقليم ليوم غد الخميس وبعدها ليوم الجمعة ستكون غائمة جزئياً - غائمة كلياً، ويزداد تأثير المنخفض الجوي بعد ظهر الغد، ويُتوقع معها تساقط امطار متوسطة إلى ضعيفة أحياناً.

وأضاف البيان أنه من المحتمل أن تهطل أمطار خفيفة في مركز محافظة أربيل، ودهوك وكركوك، في بعض الأحيان.

وتابع البيان أن هذا المنخفض الجوي سيكون تأثيره أكثر على حدود محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارة منطقة كرميان يرافقه هطول أمطار متوسطة الشدة وعواصف رعدية في أجزاء من تلك المناطق.

ووفقا للتنبؤات فإنه، في صباح الجمعة، تتواصل هطول أمطار خفيفة في بعض المناطق المتفرقة، ثم تتحول السماء إلى غائمة جزئياً، وتنخفض درجات الحرارة قليلاً.