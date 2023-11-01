هيئة الاستثمار تعلن تخصيص رقما لاستقبال استفسارات المواطنين حول مشروع بسماية

2023-11-01 13:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة الاستثمار،اليوم الاربعاء،تخصيص رقما لاستقبال الاستفسارات للمواطنين حول التقديم الإلكتروني الى الوحدات السكنية في مشروع مدينة بسماية.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للإستثمار مثنى الغانمي ،في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع):إن"الهيئة الوطنية للإستثمار خصصت رقماً (07727287303) لإستقبال الإستفسارات وتقديم الإيضاحات للمواطنين حول التقديم الإلكتروني الى الوحدات السكنية في مشروع مدينة بسماية".

واضاف أن "الهيئة تجدد حرصها على توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمجتمع عبر مشاريعها الإستثمارية الإستراتيجية في قطاع السكن والقطاعات الحيوية الأخرى".