رئيس الجمهورية: العراق كدولة منتجة للنفط يعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة

2023-11-01 13:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، أن بلاده كدولة منتجة للنفط تعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثالث تحت عنوان ( العراق، التغير المناخي- انعكاسات الأمن والتنمية) المُنعقد في جامعة بغداد.

وذكر رشيد، في كلمة خلال المؤتمر، أن التغيّر المناخي يمثل تحدياً يهدد العالم والبشرية بأجمعها، مشيرا إلى أن العراق يتأثر بشكل خاص بهذه الظاهرة عبر ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار والتصحر والجفاف والعواصف الترابية، مشددا على ضرورة تعميم ثقافة الاهتمام البيئي للحد من هذه الآثار السلبية.

وأضاف أن العراق كدولة منتجة للنفط يعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والشروع في تحديث آليات الزراعة واستخدام تقنيات أنظمة الري الحديثة التي سيكون لها دور مهم للوصول إلى الأمن الغذائي.