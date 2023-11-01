إضراب حتى تسليم الرواتب.. السليمانية تواجه أزمة جديدة بشريحة الأطباء

2023-11-01 13:15:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعلن بعض الأطباء في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، مقاطعة الدوام الرسمي احتجاجا على تأخير صرف رواتبهم الشهرية.

وذكر الأطباء المضربون، في بيان لهم ورد لوكالة شفق نيوز: "كما هو واضح للجميع، يمر إقليم كوردستان حاليا بوضع اقتصادي صعب ومتفاوت، وتأخر الرواتب خلق الكثير من المشكلات للمواطنين بشكل عام والموظفين بشكل خاص".

وأضافوا أن "الرواتب لم توزع منذ أكثر من ثلاثة أشهر وليس من الواضح متى سيتم توزيع الرواتب"، مردفين بالقول: "كنا دائما في خدمة المرضى في المستشفيات، ولكن يهمنا أن نوضح للرأي العام أن الأطباء الشباب ليس لديهم مصدر دخل آخر غير رواتبهم ويحتاجون إلى صرف مستحقاتهم المالية للاستمرار بالعمل، وفي حال حدوث مزيد من التأخير في الرواتب لن يتمكن الكثير منهم بعد الآن من الاستمرار والبقاء بالمستشفيات".

وعلى الرغم من أن هذا الموقف ليس في مصلحة المواطنين والمرضى، لكن الأطباء قالوا إنهم مجبرون على مقاطعة العمل اعتباراً من اليوم، ولغاية تسليم الرواتب، وذلك بسبب العبء الذي عليهم، حسب قولهم.

من جانبه، قال رئيس نقابة الأطباء في السليمانية، الدكتور طه محوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإضراب الذي أعلن اليوم هو بسبب تأخير صرف الرواتب، وأغلبهم في أقسام الطوارئ، وهم ما يلقبون (بالمقيم الدوري)، وهم الذين تتراوح خدمتهم من سنة لغاية سنتين، ويبلغ عددهم قرابة 300 طبيب".

وعن انعكاسات هذا الإضراب على الخدمات الصحية، لفت رئيس النقابة، إلى وجود (مقيم أقدم) في جميع المستشفيات، ويستطيعون القيام ببعض الواجبات الإضافية لغاية حل مشكلة الرواتب".