طالبات "التربية للبنات" في جامعة بغداد بلا كوادر تدريسية.. مناشدة عبر "بغداد اليوم"

2023-11-01 14:06:27 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أكد لفيف من طالبات جامعة بغداد - كلية التربية للبنات / قسم اللغة العربية، اليوم الاربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، تعطل العام الدراسي الحالي بسبب "نقص الكوادر التعليمية".

وناشدت الطالبات عبر "بغداد اليوم"، وزير التعليم العالي نعيم العبودي بالتدخل بعد ان تعطلت مباشرة الطلبة بالعام الدراسي الحالي بسبب نقص الكوادر التعليمية.

وأكدت ممثلية الطلبة في الكلية أن "الفصل الدراسي تعطل ولم يباشر الطلبة في المناهج حتى الان بسبب النقص الحاصل".

وعلى الرغم من تظاهر العشرات من الخريجين واصحاب الشهادات العليا للمطالبة بالتعيين على ملاكات الدولة من دون جدوى بذريعة "الترهل الوظيفي"، تعاني بعض الجامعات والمدارس من نقص الكوادر التعليمية، ما يثير العديد من التساؤلات حول اسباب عدم استثمار هذه الشرائح لسد الشواغر.