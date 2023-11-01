منتخب شباب تنس كرة القدم يتوجه الى التشيك للمشاركة ببطولة العالم

2023-11-01 14:25:04 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

‏توجه منتخبنا الشبابي لتنس كرة القدم الى مدينة برنو التشيكية للمشاركة في منافسات بطولة العالم للشباب التي ستنطلق يوم غد الخميس وتستمر لغاية السابع من تشرين الثاني الحالي .

وقال رئيس الاتحاد العراقي والآسيوي للعبة صفاء صاحب، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء : إن" الاتحاد وضع المنهاج المناسب لمنتخب الشباب لإعداده بالشكل الأمثل من خلال إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية ".

وأضاف صاحب أن" الفريق بات على أتم الجاهزية لهذه البطولة والدخول بروح المنافسة ورفع علم العراق على منصة تتويج"، لافتاً الى أن" الصفوف مكتملة ولا توجد إصابات باستثناء اللاعب علي قاسم الذي يخضع للعلاج وسيتماثل للشفاء قريباً".

وتابع صاحب أن" منتخبنا تأهل للبطولة برفقة المنتخب الكوري الجنوبي عن آسيا ونتطلع لتمثيل العرب وآسيا خير تمثيل في هذه البطولة".