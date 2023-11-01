2023-11-01 14:40:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، اليوم الأربعاء، بمصرع واصابة خمسة اشخاص في حادث سير مروع.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "ثلاثة أشخاص من أُسرة واحدة لقوا مصرعهم وأُصيب اثنان آخران بجروح في حادث سير لعجلة صالون على طريق البتيرة بمحافظة ميسان، جنوبي العراق".

وأضاف ان "قوة امنية هرعت الى مكان الحادث ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثث الضحايا الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".