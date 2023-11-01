أمين بغداد يحدد موعد إنجاز الوثائق لألف وحدة سكنية ضمن مشروع مدينة الصدر

2023-11-01 15:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أكد أمين بغداد عمار موسى، اليوم الأربعاء، قرب الشروع بتنفيذ مدينة الصدر الجديدة، فيما حدد موعد إنجاز الوثائق لألف وحدة سكنية ضمن المشروع.

وقال موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم استكمال الوثائق الخاصة بالإعلان عن البنى التحتية لمشروع مدينة الصدر الجديدة، وفي الأيام المقبلة سنعلن إتاحة إبداء الرغبة للشركات العالمية التي لها الرغبة بتنفيذ البنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة".

وأضاف أنه "في بداية الشهر الأول من عام 2024 ستكون هناك ألف وحدة سكنية مكتملة الوثائق لغرض إعلانها للتنفيذ"، لافتاً الى أن هذا المشروع مهم جداً ورئيس مجلس الوزراء يوليه أهمية كبرى، وهذه المنطقة التي سيتم تنفيذ المشروع فيها هي من المناطق المحددة لمناطق النمو السكاني في مدينة بغداد ضمن المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030".

وتابع موسى أن "الحكومة حريصة على إنشاء مثل هكذا مدن وتحديداً مدينة الصدر الجديدة تولي بأهمية كبيرة من رئيس مجلس الوزراء، وعمل اللجنة مستمر وفي الأيام المقبلة هناك تحرك باتجاه الشروع بتنفيذ هذه المدينة".