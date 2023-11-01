الصدر: المقاومة الفلسطينية انتصرت وكشفت زيف الكثير ممن حملوا شعار القضية

2023-11-01 15:55:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، أن المقاومة في فلسطين كشفت زيف من حمل شعار القضية الفلسطينية، مردفًا: "ها هم لاهون بالاجتماعات الاقتصادية أو الرياضية".

وقال الصدر في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المقاومة انتصرت بالفعل انتصاراً باهراً حقيقياً.. أدى الى انكسار عظيم بجيش الكيان الصهيوني واستخباراته وسياسته البغيضة".

واضاف: "فقد أظهرت المقاومة الفلسطينية وهن الكيان فكان أوهن من بيت العنكبوت، وأرعبت الجيش والمستوطنين المحتلين رعباً لم تر له من مثيل سبقه، انتصرت وهي تقف شامخة صابرة، انتصرت بوقوفها مع شعبها ووقوف الشعب معها".

واشار الى ان "المقاومة انتصرت بدماء مجاهديها وأطفالها ونسائها أمام ترسانة عسكرية مدججة بالطائرات والمدافع والأسلحة المطورة، وانتصرت بتمسكها بأرضها وعدم الخروج الى سيناء أو النقب".

واوضح انها "كشفت زيف الكثيرين ممّن حملوا شعار القضية الفلسطينية.. وها هم لاهون بالاجتماعات الاقتصادية أو الرياضية. بل وكشفت زيف الديمقراطية الغربية الزائفة إذ يمنعون رفع العلم الفلسطيني ولا يمنعون رفع الخرقة الصهيونية.. نعم، ما حققته المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها.. إنتصار تاريخي رفع رؤوسنا عالياً. فشكرا للمقاومة الفلسطينية وشكرا للشعب الفلسطيني".

ولفت الى ان "كل ما يقوم به الإرهاب الصهيوني اليوم وبمعونة الإرهاب الأمريكي.. ترقيع لعار لم ولن يُمحى من جبينها، فهي وصمة خزي قد خطّت بأيدي الأبطال الشجعان الذين يطلبون الحرية والتحرر من المستوطنات والمستوطنين المحتلين تحريراً كاملاً لا يحتاج الى حل الدولتين أو الى إتفاقات هزيلة تعكس الضعف والهوان".







